Hyrule Warriors L'Era della Calamità, recensioni: grande successo su Famitsu

Tra i nuovi giochi Nintendo Switch di novembre 2020, compie il suo debutto sul mercato videoludico anche Hyrule Warriors: L'Era della Calamità, frutto di una collaborazione d'eccezione tra Nintendo e Koei Tecmo.

Il titolo si qualifica infatti come il prequel ufficiale dell'acclamato The Legend of Zelda: Breath of the Wild, ultimo capitolo inedito della leggendaria saga del colosso di Kyoto. Allontanandosi dalle dinamiche tradizionali dell'IP Nintendo, Hyrule Warriors: L'Era della Calamità propone al giocatore un'esperienza di genere Action, declinata secondo gli stilemi classici del musou. Orde di nemici attendono dunque Link, Zelda e gli altri numerosi personaggi giocabili, per un''avventura ambientata un secolo prima delle vicende narrate in The Legend of Zelda: Breath of the Wild.



Atteso sul mercato videoludico a partire dal 20 novembre, Hyrule Warriors: L'Era della Calamità è già stato recensito dalla redazione di Famitsu, noto magazine giapponese. La testata è a quanto pare rimasta positivamente colpita dal connubio tra The Legend of Zelda e musou, tanto che il gioco Nintendo Switch si è molto avvicinato al perfect score. Tutti i redattori hanno infatti assegnato un punteggio di 9/10 alla produzione, per un totale di 36/40.



In attesa dell'esordio del prequel di Breath of the Wild, nel provato di Hyrule Warriors: L'Era della Calamità redatto dal nostro Antonello "Kirito" Bello trovate tutti i dettagli sul gameplay proposto dal titolo.