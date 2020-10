Hyrule Warriors, L'era della Calamità: ricordi ritrovati protagonisti nel nuovo trailer

Dopo averci presentato Zelda e Urosa in azione in Hyrule Warriors: L'era della Calamità, un nuovo trailer offre uno scorcio sull'atteso prequel di The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Una nuova collaborazione tra Nintendo e Koei Tecmo è infatti pronta a portare in scena un'avventura ambientata nel medesimo universo dell'acclamata produzione per Wii U e Nintendo Switch. Collocata in una fase temporalmente antecedente all'ultimo episodio della saga nipponica, Hyrule Warriors: L'era della Calamità si presenta come una produzione di stampo action, legata alle meccaniche tipiche del genere musou. Tra orde di nemici pronte ad assalire i protagonisti, Link, Zelda e molti altri noti personaggi potranno essere controllati dal videogiocatore.



Per presentare i volti familiari che incontreremo in questa nuova eppure nota declinazione di Hyrule, il team di sviluppo di Hyrule Warriors: L'era della Calamità ha pubblicato un nuovo gameplay trailer. Disponibile in apertura a questa news, il video propone un assaggio delle principali tecniche di combattimento a disposizione dei personaggi principali: cosa ve ne pare?



Mentre non si hanno notizie sul sequel del titolo, il prequel di The Legend of Zelda: Breath of the Wild è in arrivo su Nintendo Switch il prossimo 20 novembre. Per tutti i dettagli su trama e gameplay, sulle pagine di Everyeye trovare la ricca anteprima di Hyrule Warriors: L'era della Calamità redatta dal nostro Antonello "Kirito" Bello.