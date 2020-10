Hyrule Warriors L'Era della Calamità: Ricordi Ritrovati nel video sugli alleati di Link

Dopo il gameplay TGS di Hyrule Warriors L'Era della Calamità, Koei Tecmo e Nintendo ci rituffano nelle atmosfere fantasy del prequel di Zelda Breath of the Wild con un video sui Ricordi Ritrovati che mostra Link in compagnia dei suoi alleati.

Il nuovo filmato confezionato dalla casa di Kyoto e dagli sviluppatori nipponici è ricco di scene di gioco e di spunti di riflessione sulla trama di questio action musou in salsa zeldesca. Nel trailer, Koei Tecmo spiega agli appassionati che "per salvare Hyrule dalla distruzione non basterà la forza bruta. Ma per fortuna, potrai contare sull'aiuto di alleati arguti!".

L'ultima esperienza action firmata dagli autori di Dynasty Warriors prenderà in prestito la storia di BOTW per ampliarla in un'avventura che farà da prologo al kolossal di Eiji Aonuma per farci assistere agli eventi che condurranno alla distruzione del regno di Hyrule causata dalla Grande Calamità.

L'uscita di questo ambizioso spin-off è prevista per il 20 novembre, rigorosamente in esclusiva su Nintendo Switch. Sulle pagine di Everyeye.it trovate il nostro speciale su Hyrule Warriors l'Era della Calamità dal TGS, con tutte le analisi e considerazioni di Antonello "Kirito" Bello sull'esperienza ludica, grafica e contenutistica che ci attende tra qualche settimana con l'ultima opera firmata Koei Tecmo.