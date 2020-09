Hyrule Warriors L'Era della Calamità fa schizzare le vendite di Hyrule Warriors per Switch

Nella giornata di ieri a sorpresa Nintendo ha annunciato Hyrule Warriors L'Era della Calamit, in arrivo il 20 novembre su Switch. Fino a qui nulla di strano, se non fosse che in molti hanno notato come l'annuncio abbia spinto verso l'alto le vendite di Hyrule Warriors Definitive Edition su Amazon.

Nello specifico Hyrule Warriors Definitive Edition ha visto le sue vendite crescere del 1.543% su Amazon USA, il gioco occupa ora il terzo posto della classifica dei prodotti più venduti nella sezione videogiochi e console. E' probabile dunque che molti abbiano scoperto l'esistenza di Hyrule Warriors proprio grazie all'annuncio de L'Era della Calamità e siano corsi dunque a recuperare il gioco.

Hyrule Warriors è uscito originariamente nel 2014 su Wii U, sviluppato da Koei Tecmo e pubblicato da Nintendo, la Definitive Edition è stata lanciata invece qualche anno dopo su Switch con tutti i DLC e i contenuti extra inclusi, rappresentando l'esperienza definitiva di Hyrule Warriors.

Hyrule Warriors L'Era della Calamità riprende le meccaniche musou del predecessore e racconta gli eventi accaduti prima di The Legend of Zelda Breath of the Wild, classificandosi come un vero e proprio prequel, sicuramente un gustoso antipasto in attesa di The Legend of Zelda Breath of the Wild 2.