Hyrule Warriors L'Era della Calamità: svelati data e prezzo del Pass di Espansione

Come per la maggior parte delle esclusive Nintendo Switch più recenti, anche Hyrule Warriors: L’Era della Calamità riceverà un Pass di Espansioni che permetterà al gioco di arricchirsi con tanti nuovi contenuti.

Il trailer d'annuncio di questo pass, mostrato in occasione dell'ultimo Nintendo Direct, contiene numerose informazioni non solo sulla finestra di lancio dei nuovi contenuti ma anche su quali saranno le novità che potremo vedere in ciascuno dei due aggiornamenti.

Ecco di seguito il calendario con le novità in arrivo per i possessori del Pass di Espansioni di Hyrule Warriors L’Era della Calamità:

Bonus per l'acquisto - 28 maggio 2021

Costume esclusivo per Link

Arma esclusiva per Link

Ondata di contenuti numero 1 - giugno 2021

Nuovi personaggi

Un nuovo tipo di arma

Nuove sfide nel laboratorio

Nuovi nemici

Ondata di contenuti numero 2 - novembre 2021

Nuove arene

Nuovi personaggi

Nuove abilità per i personaggi già disponibili

Il prezzo di questi contenuti aggiuntivi è di 19,99 euro ed è già possibile procedere all'acquisto sull'eShop di Nintendo Switch. Ovviamente per poter usufruire dei contenuti di questo DLC è fondamentale essere in possesso della versione fisica o digitale di Hyrule Warriors L’Era della Calamità.

