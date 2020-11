Hyrule Warriors L'Era della Calamità: quanto ha venduto al lancio?

Koei-Tecmo Japan ha annunciato di aver distribuito tre milioni di copie di Hyrule Warriors L'Era della Calamità dal lancio del gioco, avvenuto lo scorso 19 novembre in contemporanea mondiale. Si tratta di un record assoluto per la serie Warriors.

L'Era della Calamità ha venduto in pochi giorni quanto i maggiori best seller di Koei-Tecmo nel loro intero ciclo vitale, segno evidente di come il gioco sviluppato da Omega Force sia riuscito a conquistare il pubblico, pur non essendo un gioco di Zelda in senso tradizionale, bensì un musou che riprende il filone di Dynasty Warriors e Samurai Warriors.

Koei-Tecmo si è detto estremamente soddisfatta di questi risultati, nei giorni scorsi Eiji Aonuma si è espresso sull'arrivo di altri giochi di Zelda specificando come il team sia interessato a produrre e supervisionare ulteriori spin-off dopo Hyrule Warriors L'Era della Calamità. Aonuma e la sua squadra sono ora impegnati su The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 (titolo provvisorio) sequel di uno dei più acclamati giochi degli ultimi anni, mentre ricordiamo che Hyrule Warriors sia in realtà un prequel del gioco.

Per saperne di più vi rimandiamo alla recensione di Hyrule Warriors L'Era della Calamità, ora disponibile su Nintendo Switch.