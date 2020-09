Hyrule Warriors L'era della Calamità: trailer italiano del prequel di Breath of the Wild!

Come promesso dai vertici di Koei Tecmo, Hyrule Warriors: L'Era della Calamità si è mostrato al Tokyo Game Show, quest'anno organizzato esclusivamente nel formato digitale.

In un panel dedicato, è stato possibile osservare in azione l'atteso prequel di The Legend of Zelda: Breath of the Wild grazie alla trasmissione di un nuovo story trailer. Il filmato, disponibile in apertura a questa news, ha consentito di dare un ulteriore sguardo all'attesa produzione Koei Tecmo. Atmosfere, personaggi e meccaniche di gioco si sono così presentati ancora una volta al pubblico, curioso di poter apprendere nuove informazioni su questa antica versione di Hyrule. Il nuovo video di Hyrule Warriors: L'Era delle Calamità ha in particolare concesso di apprendere maggiori informazioni su quella che sarà la cornice narrativa del gioco Koei Tecmo. Vi lasciamo dunque alla visione del nuovo story trailer in italiano: cosa ve ne pare?

In chiusura, vi ricordiamo che il titolo sarà disponibile in esclusiva Nintendo Switch a partire dal prossimo 20 novembre: i preordini di Hyrule Warriors: L'Era della Calamità sono già disponibili.