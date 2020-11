Hyrule Warriors L'Era della Calamità: Video Recensione del prequel di BOTW

A pochi giorni dal debutto di Hyrule Warriors L'Era della Calamità in esclusiva su Nintendo Switch, vi proponiamo la Video Recensione del gioco ad opera di Francesco "Cydonia" Cilurzo.

Nel filmato, che trovate in apertura della notizia, è possibile scoprire tutte le principali informazioni sul nuovo episodio della serie che porta i musou nell'universo di The Legend of Zelda. In questo caso ci troviamo di fronte ad un prequel di Breath of the Wild, dal momento che il titolo in questione è ambientato ben 100 anni prima rispetto all'esclusiva di lancio della console ibrida Nintendo e, a differenza di tutti gli altri prodotti appartenenti al genere, sembra promettere una maggiore attenzione per la componente narrativa. Nel caso in cui voleste scoprire di più sul gioco, vi invitiamo anche a leggere la nostra recensione di Hyrule Warriors L'Era della Calamità sempre a cura di Cydonia, che ha assegnato alla produzione un 7.7.

Prima che scappiate a guardare la Video Recensione del gioco, in uscita il prossimo venerdì 20 novembre 2020, vi ricordiamo che la demo di Hyrule Warriors: L'Era della Calamità è disponibile sull'eShop di Switch e può essere scaricata gratuitamente da tutti i possessori della console Nintendo.