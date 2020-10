Hyrule Warriors L'Era della Calamità: gli Yiga combattono nel video sui Ricordi Ritrovati

Di ritorno dal Nintendo Threehouse con un video gameplay di 25 minuti su Zelda e Urosa di Hyrule Warriors L'Era della Calamità, Koei Tecmo pubblica il secondo filmato della serie "Ricordi Ritrovati" che si focalizza, questa volta, sugli Yiga e il loro illustre maestro Koga.

Nel trailer, gli Yiga lanciano il loro guanto di sfida a Link e ai suoi alleati per infiammarne gli animi in vista dello scontro finale per la difesa, o la completa distruzione, del Regno di Hyrule. L'antagonismo tra i sodali del maestro Koga e gli amici della principessa Zelda correrà sottotraccia lungo tutta l'avventura e si concretizzerà nelle intense battaglie da dover compiere in questo action musou ispirato alla serie di Dynasty Warriors.

Il prologo di Zelda Breath of the Wild darà quindi modo ai fan di assistere in prima persona agli eventi che condurranno alla Grande Calamità: tra un combattimento e l'altro, gli emuli di Link e dei suoi alleati potranno sperimentare delle abilità inedite e ampliare il proprio ventaglio di tecniche.

L'uscita del nuovo action fantasy di Koei Tecmo è prevista per il 20 novembre in esclusiva su Nintendo Switch. Prima di immergerci nelle atmosfere del titolo, vi rimandiamo al nostro speciale su Hyrule Warriors L'Era della Calamità dal TGS curato da Antonello "Kirito" Bello.