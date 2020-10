Hyrule Warriors L'Era della Calamità: Zelda e Urosa in azione nel nuovo gameplay!

Innanzitutto, abbiamo potuto ammirare in azione per la prima volta sia la principessa Zelda sia Urbosa , del popolo Gerudo. Entrambi i personaggi, nella propria versione tratta da The Legend of Zelda: Breath of the Wild saranno infatti presenti all'appello in Hyrule Warriors: L'Era delle Calamità . Nell'action RPG, i giocatori potranno inoltre ritrovare anche i piccoli Korogu , pronti a nascondersi agli angoli dei vari stage. Inoltre, la live ha consentito di dare uno sguardo alla mappa del mondo di gioco e alle opzioni di personalizzazione di Link . In chiusura, vi ricordiamo che durante il medesimo appuntamento è stato mostrato anche un ricco gameplay di Pikmin 3: Deluxe , del quale è stato anche annunciato l'arrivo di una Demo.

Dopo il primo video gameplay di Hyrule Warrios: L'Era delle Calamità presentato al Tokyo Game Show, il titolo destinato a costituire un prequel diretto di The Legend of Zelda: Breath of the Wild torna a mostrarsi in azione!

Here’s your first look at #Zelda in action in #HyruleWarriors: Age of Calamity! Zelda brings her Sheikah Slate into battle…?!#NintendoTreehouseLivehttps://t.co/GIqMqXfIle pic.twitter.com/45LCEWur3a — Nintendo of America (@NintendoAmerica) October 7, 2020

Yahaha! You found me!



You might find Koroks hiding across stages in #HyruleWarriors: Age of Calamity! Keep an eye out to find them all! #NintendoTreehouseLivehttps://t.co/KyXDFoiK5i pic.twitter.com/6upyvsOAVO — Nintendo of America (@NintendoAmerica) October 7, 2020

Access the full map of Hyrule from the top of a Sheikah Tower in between stages! #HyruleWarriors #NintendoTreehouseLive pic.twitter.com/QlmQ5ie4KJ — Nintendo of America (@NintendoAmerica) October 7, 2020