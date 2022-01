Hyrule Warriors: ricreare l'erba di Breath of The Wild è stato un incubo per Koei-Tecmo

Gli sviluppatori di Koei-Tecmo hanno svelato un curioso retroscena su Hyrule Warriors, lo spin-off musou di The Legend of Zelda Breath of the Wild. Il titolo prende luogo 100 anni prima le vicende dell'open world di Eiji Aonuma, e per questo motivo alcuni ambienti coesistono in entrambe le produzioni.

Koei-Tecmo ha ammesso di aver incontrato particolari difficoltà nel riprodurre fedelmente Hyrule Field. Il motivo? Replicare in maniera degna l'effetto visivo dell'erba di Breath of the Wild si è rivelato molto più complesso del previsto.

"Ci abbiamo messo secoli per realizzare l'erba", ha dichiarato il direttore artistico Yuu Oohoshi. "Ci è voluto circa metà del tempo di sviluppo per finire di ritoccare l'erba nel gioco. Abbiamo davvero faticato a ricreare l'atmosfera di Hyrule Field".

Koei-Tecmo ha persino contattato i team interni di Nintendo per trovare la soluzione adatta: "Abbiamo chiesto al team di Zelda di Nintendo come avessero realizzato l'erba in Breath of the Wild, e anche se hanno condiviso tutto fino ai minimi dettagli, c'era ancora incertezza", ha aggiunto il produttore di sviluppo Masaki Furusawa.

La questione ha rischiato davvero di sfuggire di mano, tanto che l'intera compagnia è stata coinvolta per riuscire ad ottenere il risultato sperato.

"Il gioco ha un sacco di erba, quindi abbiamo anche considerato se ci fossero altri metodi a nostra disposizione. L'intera azienda è stata trascinata nel problema dell'erba, non è vero?", le parole del director del gioco Ryouta Matsushita. "Non è un'esagerazione se diciamo che ci siamo confrontati con il personale di sviluppo, i dipartimenti di computer grafica, e il supporto tecnico per tutto il tempo".

Se siete curiosi di saperne di più sul musou di Koei-Tecmo vi invitiamo a recuperare la nostra Recensione di Hyrule Warriors.