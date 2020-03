Coronavirus, i calciatori del Napoli invitano i fan a giocare su COD Warzone per PS4!

Con l'obiettivo di limitare la propagazione del Coronavirus, e in ottemperanza con l'ultimo decreto del presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte, che prevede la limitazione degli spostamenti e molto altro, milioni di italiani e non stanno evitando di spostarsi dalle proprie abitazioni, a meno che non sia strettamente necessario.

Numerose personalità di spicco stanno dando vita alle iniziative più disparate, al fine di sensibilizzare la popolazione e, al tempo stesso, intrattenere in maniera simpatica i propri fan. Tra questi ci sono anche i calciatori del Napoli Elsei Hisaj e Mario Rui, che non solo stanno trascorrendo il loro tempo libero giocando con la PlayStation 4, ma hanno anche invitato i propri tifosi a unirsi alla partita in Call of Duty: Warzone!

"Ragazzi dato che dobbiamo stare a casa ci possiamo intrattenere giocando a COD insieme al mio amico Mario Rui", ha scritto Hysaj, difensore della squadra partenopea di nazionalità albanese, in una storia di Instagram. Sullo sfondo, il suo profilo personale sul PlayStation Network (Elsi234), un chiaro invito ad aggiungerlo tra gli amici, e l'hashtag #iostoacasa.

Anche se non l'ha specificato nel suo messaggio, il COD al quale si riferisce è chiaramente Call of Duty: Warzone (lo si capisce dall'icona del gioco), ultimo arrivato della serie su PlayStation 4, Xbox One e PC. Nato da una costola di Call of Duty: Modern Warfare, con il quale condivide il medesimo Pass Stagionale, Warzone è un titolo battle royale free-to-play, scaricabile in via del tutto gratuita. Se volete, potete aggiungere anche voi Hisaj sul PSN, se siete fortunati potreste riuscire davvero a giocare in sua compagnia: è molto probabile che in questi giorni gli siano arrivate un mucchio di richieste d'amicizia!