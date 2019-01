Hytale: 31 milioni di visualizzazioni su YouTube per il trailer di annuncio

Il trailer di presentazione ufficiale di Hytale, l'avventura sandbox di Hypixel Studios ispirata a Minecraft, è online da un mese ma ha già superato le 30 milioni di visualizzazioni su YouTube.

L'interesse suscitato dal progetto di questa rampante casa di sviluppo creata dai gestori di uno dei più popolari server di Minecraft (e il portale fan made di "Minecraft Adventure Maps") trova facile giustificazione nelle ambiziose scene di gioco immortalate nel video di annuncio.

Gli spezzoni di gameplay e le scene in cinematica che arricchiscono il trailer di Hytale promettono infatti di fare la felicità di tutti gli appassionati dell'ormai storico sandbox di Mojang e Microsoft. Le attività che potremo svolgere in questo microcosmo fantasy generato a livello procedurale saranno tantissime e comprenderanno delle missioni cooperative, dei simpatici mini-giochi e delle sessioni di esplorazione pura.

Anche i vertici di Riot Games (League of Legends), assieme alle decine di milioni di fan dell'epopea squadrettata di Markus "Notch" Persson che hanno trasformato il video di presentazione di Hytale in un vero e proprio fenomeno mediatico, sono rimasti impressionati dal progetto di Hypixel al punto tale da garantire loro un sostanzioso assegno. In questo modo, gli sviluppatori dovrebbero proseguire serenamente i lavori su questo titolo e mantenere le promesse fatte ai cultori del genere.

Il lancio di Hytale dovrebbe avvenire nel corso del 2019 su PC, ma con la concreta possibilità di un futuro approdo su console (presumibilmente PS4, Xbox One e Nintendo Switch) qualora l'interesse suscitato dal trailer di annuncio del "Minecraft 2.0" di Hypixel dovesse tradursi in un successo commerciale.