I 10 Giochi di cui si è parlato di più su Twitter nel 2018? Il Social fornisce la Lista

Con l'avvicinarsi della fine dell'anno, sono numerosi i dati che cercano di riassumere l'andamento dell'industria videoludica nel corso del 2018. Dopo Youtube, che ha pubblicato l'elenco dei dieci video di gaming più visti nel corso dell'anno, è la volta di Twitter.

La piattaforma social ha infatti reso noti i nomi dei dieci giochi attorno ai quali si sono concentrati i Cinguettii di questo anno. I dati forniti si riferiscono esclusivamente agli Stati Uniti, ma risultano comunque interessanti. DI seguito, la lista completa:

Fortnite

Call of Duty

Overwatch

Pokémon

EA Sports Madden NFL

NBA 2K

Super Mario

Super Smash Brothers

Splatoon

Grand Theft Auto

Ormai facilmente prevedibile è la presenza, in testa all'elenco, di Fortnite. Nel corso del 2018, il titolo di Epic Games ha infati ottenuto un successo ed una visibilità incredibili. Non mancano inoltre giochi multipiattaforma di forte richiamo, quali Call of Duty o Overwatch, o celebri titoli a tema sportivo come EA Sports Madden NFL o NBA 2K.



Particolarmente interessante è la presenza di Grand Theft Auto all'interno dell'elenco. L'ultimo capitolo della serie, GTA 5, ha infatti esordito nel corso dell'ormai lontano 2013. Altrettanto rilevante, è l'ampia presenza di Nintendo sulla piattaforma social. Nell'elenco fornito da Twitter compaiono infatti ben quattro parole chiave legate ad IP della Casa di Kyoto: Splatoon, Super Mario, Pokemon e Super Smash Brothers.