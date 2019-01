I 10 videogiochi più venduti su Amazon USA nel 2018

Amazon.com ha pubblicato le classifiche dei Best Seller 2018, particolarmente interessante per noi è la Top 10 dei videogiochi più venduti dell'anno, che permette di farci una idea sui trend dell'anno passato, almeno per quanto riguarda le vendite negli Stati Uniti.

Dalla classifica sono stati esclusi hardware, accessori (controller, Amiibo, custodie protettive ecc), schede prepagate, abbonamenti, servizi e mini console. Al vertice troviamo Super Smash Bros Ultimate, che riesce a superare un campione d'incassi come Red Dead Redemption 2, nonostante sia uscito solamente il 7 dicembre, a poco più di venti giorni dalla fine dell'anno.

Top Ten Amazon 2018

Super Smash Bros Ultimate Red Dead Redemption 2 (PS4) Super Mario Party Marvel's Spider-Man Mario Kart 8 Deluxe Super Mario Odyssey Pokemon Let's GO Pikachu Call of Duty Black Ops 4 (PS4) God of War The Legend of Zelda Breath of the Wild

Da notare il terzo posto di Super Mario Party, che si lascia alle spalle Marvel's Spider-Man per PS4, uno dei più grandi blockbuster del 2018, specialmente in Nord America. In classifica trovano spazio anche Mario Kart 8 Deluxe, Super Mario Odyssey, Pokemon Let's GO Pikachu, Call of Duty Black Ops 4, God of War e The Legend of Zelda Breath of the Wild.

La classifica testimonia il buon successo di Nintendo Switch, con ben sei titoli nelle prime dieci posizioni, da segnalare invece l'assenza di esclusive Microsoft come Sea of Thieves, State of Decay 2 e Forza Horizon 4, titoli che hanno invece riscosso un notevole successo sul mercato digitale grazie anche al Game Pass.