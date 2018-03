I 300 migliori giochi di sempre secondo i lettori di GameInformer

ha chiesto ai suoi lettori di eleggere i 300 migliori videogiochi di tutti i tempi. Una scelta certamente non semplice, che ha portato la nota rivista a stilare una lunghissima classifica elaborando attentamente i voti ricevuti.

Una classifica incredibilmente variegata, che vede la presenza di titoli come Tomb Raider, Jet Set Radio Future, Jak 3, Splatoon, Spec Ops The Line, Final Fantasy III, Resident Evil, LEGO Dimensions, Final Fantasy XI, Prince of Persia Le Sabbie del Tempo, Super Mario World 2 Yoshi's Island, The Legend of Zelda Link's Awakening e Bayonetta 2, solamente per citarne alcuni.

Queste invece le prime dieci posizioni della Top 300 di GameInformer USA:

The Witcher 3 Wild Hunt The Last of Us The Legend of Zelda Ocarina of Time Mass Effect 2 Skyrim The Legend of Zelda Breath of the Wild Final Fantasy VII Red Dead Redemption Bioshock Bloodborne

Per la classifica completa vi rimandiamo al sito di GameInformer, cosa ne pensate della Top 10? Siete d'accordo con le prime dieci posizioni della Top 300 o avreste messo altri titoli in posizioni così importanti? Aspettiamo le vostre classifiche nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.