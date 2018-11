I Am The Hero arriva a fine novembre su PS4, PS Vita e Nintendo Switch

Il publisher Ratalaika Games e il team di sviluppo Feiyu & Moongose hanno annunciato che I Am The Hero arriverà il 27 novembre su PlayStation 4 e PlayStation Vita in formato cross-buy (il singolo acquisto darà l'accesso ad entrambe le versioni) e il 30 novembre su Nintendo Switch. Il titolo potrà essere acquistato al prezzo di 9,99 euro.

I Am The Hero, disponibile su PC fin dal gennaio del 2017, è un beat 'em up che omaggia i classici del genere con una grafica in stile pixel art. Il protagonista è un "eroe" con un glorioso, ma misterioso passato: è davvero l'eroe che crede di essere, oppure nasconde qualcosa?

Oltre alla campagna per giocatore singolo, il gioco offre anche una modalità cooperativa fruibile in locale e online. Il sistema di combattimento è caratterizzato la meccanica Critical Blink, che permette di infliggere un incredibile quantitativo di danni mettendo a segno gli attacchi con il giusto tempismo. Potete farvi un'idea ben precisa sulla tipologia del gioco guardando il trailer di lancio condiviso dagli sviluppatori e le immagini raccolte in galleria.

Cogliamo l'occasione per segnalarvi che in questi giorni può essere acquistato su PC a soli 5,99 euro, con uno sconto del 40% sul prezzo pieno di 9,99 euro, nell'ambito dei Saldi Autunnali di Steam.