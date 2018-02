I Am the Hero: il beat 'em in pixel art uscirà anche su Switch e PS4

Il publishere lo sviluppatoresono lieti di annunciare cheuscirà anche sunel corso del 2018. La conferma è arrivata con un nuovo trailer di annuncio: lo trovate in cima alla notizia.

I Am the Hero si presenta come un beat 'em up 2D caratterizzato da una direzione artistica in pixel art, un gioco dallo spirito arcade con un certo occhio di riguardo per il retrogaming. A detta di Crazyant, infatti, il titolo mescola i ricordi d'infanzia degli sviluppatori con la passione per i picchiaduro a scorrimento, con l'obiettivo di re-interpretare in chiave moderna i classici esponenti del genere.

Come confermato nel trailer, I Am the Hero uscirà anche su Nintendo Switch e PlayStation 4 durante il 2018, accostandosi così alla versione PC già disponibile dal 16 gennaio 2017 (il gioco ha ricevuto un'accoglienza "Molto Positiva" dagli utenti Steam).