Fortnite e PUBG coinvolgono maggiormente i giocatori rispetto ad altri giochi competitivi

Secondo uno studio condotto da Newzoo, i giocatori di titoli Battle Royale sono tra i più coinvolti in assoluto all'interno dell'industria videoludica.

A quanto pare, il genere è riuscito ad appassionare tanto i giocatori, da indurli a spendere più tempo giocando settimanalmente, e investire più denaro in-game rispetto alla media fatta registrare dagli utenti impegnati in giochi competitivi più tradizionali come Call of Duty, Overwatch, Rocket League, World of Tanks, e League of Legends.

Prendendo in considerazione le ore di gameplay spese su console, poco più del 30% dei giocatori di Battle Royale trascorrono 6 o più ore settimanalmente su titoli come Fortnite o PUBG, mentre i giocatori della scena competitiva si fermano al 25%. Il maggior coinvolgimento si riflette anche con i contenuti trasmessi in streaming: i giocatori di Battle Royale guardano più spesso i live gameplay e gli eventi esports, ma sono anche più propensi a trasmettere contenuti personali su piattaforme di streaming come Twitch.

Il report si sofferma inoltre sulle differenze presenti tra le playerbase di Fortnite e PUBG, i due maggiori esponenti del genere.

"I giocatori di PUBG possono essere molto probabilmente identificati come core gamer, mentre una grossa fetta d'utenza di Fortnite si ascrive al gruppo dei casual gamer, il che sottolinea il maggior appeal di Fortnite nei confronti di un'audiance di giocatori più ampia".