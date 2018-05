I biglietti per la BlizzCon 2018 saranno in vendita dal 10 maggio

Preparati all'azione: la prima serie di biglietti per l'evento principale della BlizzCon 2018 sarà disponibile a partire da giovedì 10 maggio alle 04:00 CEST sul sito ufficiale di Blizzard.

Di seguito, le note diffuse da Blizzard: "avrai tempo fino al 13 luglio per modificare le informazioni dei partecipanti sui tuoi biglietti, quindi per ora puoi anche inserire il tuo nome e indirizzo e-mail su tutti i biglietti. Ricordati di aggiornarli prima della scadenza! Se non riesci a comprare i biglietti durante la prima tornata, ricordati che verrà messo in vendita un secondo lotto sabato 12 maggio alle 19:00 CEST. Inoltre, verranno messi in vendita i biglietti per la speciale cena di beneficenza pre-BlizzCon a favore del Children's Hospital of Orange County (CHOC) il 17 maggio alle 04:00 CEST. Come sempre, il biglietto virtuale BlizzCon garantirà una copertura completa online dell'evento."

La BlizzCon 2018 si terrà ad Anaheim, in California, nei giorni venerdì 2 e sabato 3 novembre, la settimana precedente (dal 25 al 29 ottobre) invece si terranno le competizioni eSport all'interno della Blizzard Arena Los Angeles di Burbank. Il programma completo verrà diffuso nelle prossime settimane.