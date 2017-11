I cereali di Super Mario Odissey disponibili dall'11 dicembre negli USA

Dopo i rumor emersi nelle scorse ore,hanno ufficialmente annunciato l'arrivo dei cereali di. Purtroppo, come già era stato anticipato dalle indiscrezioni, la scatola di cereali raggiungerà solo gli scaffali statunitensi, mentre la commercializzazione europea non è al momento prevista.

La particolarità dei cereali di Super Mario, consiste nell'essere capaci di fungere da amiibo: sul fondo della scatola, infatti, sarà possibile trovare un codice QR da utilizzare in Super Mario Odissey per sbloccare in-game monete d'oro o un cuore.

Il prodotto sarà distribuiti negli Stati Uniti a tiratura limitata a partire dall'11 dicembre e, come già accennato in precedenza, non vi è alcun indizio riguardo ad una ipotetica distribuzione in Europa. Super Mario Odissey è disponibile su Nintendo Switch, e al momento risulta il gioco più venduto nel 2017 su Amazon.com.