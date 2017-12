I Chocobo di Final Fantasy stanno per arrivare in Assassin's Creed Origins?

Sembra che la collaborazione trasia destinato a continuare ancora a lungo: secondo alcuni rumor, l'aggiornamento di dicembre del giocoincluderà alcuni contenuti dedicati ai

In particolare si parla di una particolare coda per i cavalli ispirata a quella dei celebri pennuti gialli, inoltre si parla anche dell'arrivo delle corse dei Chocobo, sebbene al momento niente di questo riportato è stato confermato da Ubisoft o Square-Enix. Una GIF che mostra la coda in questione è trapelata nel weekend ma è stata subito rimossa, dando quindi adito a una serie di speculazioni a riguardo.

Restiamo in attesa di saperne di più, ricordiamo che l'aggiornamento di dicembre di Assassin's Creed Origins includerà la modalità Orda, il livello di difficoltà incubo, un miglior bilanciamento del gameplay e altre migliorie non ancora specificate.