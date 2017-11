I CJ Entus sciolgono il proprio team di League of Legends

Una delle organizzazioni più vecchie del panorama esports coreano, i CJ Entus, ha annunciato lo scioglimento della propria squadra di League of Legends.

La notizia riportata sulla pagina facebook dell'organizzazione, dichiara la cessazione contrattuale di tutti i giocatori presenti nel team: Park "Racoon" Sung-ho, Seo "Soul" Hyeon-seok, Park "Winged" Tae-jin, Kim "Candy" Seung-ju, Yoo "Avenger" Seon-woo, Kim "Veritas" Kyoung-min, and Kim "Pure" Jin-su.

I CJ Entus, che fino ad oggi erano membri della Korean Challenger Series, sono stati più volte accostati all'acquisto di uno slot nel prossimo campionato LCK 2018. In seguito all'annuncio i CJ "non" hanno dichiarato la volontà di lasciare il settore di League of Legends, suscitando un enorme interesse su un loro possibile ritorno nelle LCK.

La controversia legata ai Longzhu Gaming (organizzazione precedentemente finanziata da Suning), riguardo il mancato pagamento degli stipendi, ha portato i fan ad accostare proprio i CJ Entus ad un possibile acquisto di questo slot. Se i CJ Entus dovessero ottenere il posto dei Longzhu Gaming ed i contratti dei player, per l'organizzazione sarebbe sicuramente un ritorno glorioso nel massimo campionato coreano.

Nei ultimi due anni l'organizzazione dei CJ Entus ha passato momenti molto bui, mancando a più riprese la promozione nel campionato LCK, arrivando sempre vicinissimi ad un traguardo che non è mai arrivato. Durante la loro storia hanno sempre dato prova della loro forza, fino al 2015, quando sono stati retrocessi nelle Challenger Series (seconda divisione), da dove non sarebbero mai più risaliti.

I fan più accaniti ricorderanno sicuramente i CJ Entus principalmente per uno dei giocatori simbolo di questa squadra, il leggendario MadLife, da tutti considerato il miglior Thresh al mondo. Nomi illustri sono anche quelli di Haru e Ambition, recentemente diventati Campioni del Mondo di League of Legends con i Samsung Galaxy, nella finale vinta contro gli SKT T1.