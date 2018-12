I consigli di Romain Monti per Assetto Corsa Competizione in un video

Romain Monti è il pilota francese che prende parte alla Silver Cup della Blancpain GT Series al volante della Lamborghini Huracàn GT3. Da sempre Romain si allena con i simulatori per migliorare le sue prestazioni e per riprodurre lo stesso stress psicofisico di un vero evento, che nel caso di una competizione Endurance può durare anche 24 ore!

Anche Romain Monti ha scelto Assetto Corsa Competizione per l'accuratezza dei suoi modelli fisici e per la fedeltà dei circuiti riprodotti in Laserscan, grazie alla cui precisione il pilota francese è in grado di replicare gli stessi tempi sul giro ottenuti con l’auto reale.

Romain ci mostra le caratteristiche del circuito Paul Ricard, già disponibile in Assetto Corsa Competizione, in un giro virtuale al volante della sua Lamborghini Huracàn GT3 spiegando nel dettaglio come affrontare al meglio ogni curva del celebre autodromo francese. La cooperazione tra Kunos Simulazioni e i team e i piloti ufficiali della Blancpain GT Series è stata, ed è tuttora cruciale, per rendere Assetto Corsa Competizione la simulazione di vetture GT più accurata e avanzata disponibile.