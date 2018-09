I creatori della serie Batman Arkham potrebbero essere al lavoro su un titolo next gen

Una lunga serie di annunci di lavoro pubblicata da Rocksteady Studios lascerebbe intuire che il team di sviluppo stia lavorando ad un titolo che arriverà tra qualche anno.

Stiamo parlando di più di 20 annunci di lavoro attraverso i quali il team inglese è in cerca di scrittori, programmatori e community manager allo scopo di creare un titolo tripla A per la prossima generazione di piattaforme con un metascore superiore al 90. Insomma, stiamo parlando chiaramente di un titolo particolarmente importante in uscita probabilmente tra più di qualche anno.

Ovviamente non ci sono riferimenti alla tipologia di gioco, ma le voci di corridoio parlano di un titolo legato a Superman e non di un nuovo capitolo della serie Batman Arkham. L'unica cosa certa è che il gioco sarà pubblicato da Warner Bros. e tra le figure ricercate c'è anche qualcuno di particolarmente spigliato che sia in grado di mostrare del gameplay durante delle presentazioni. Che l'annuncio sia imminente? Purtroppo non possiamo saperlo e l'unico modo per scoprire a cosa stanno lavorando è aspettare.



A proposito di Superman, sapevate che il game director di God of War, Cory Barlog, in occasione del PAX West 2018 ha svelato alcune delle sue idee per un ipotetico videogioco ispirato all'eroe DC Comics?