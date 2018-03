I creatori di Limbo e Inside ci invitano alla GDC con un'immagine del loro prossimo gioco?

I ragazzi di, gli acclamati autori di titoli del calibro di, saranno presenti allache si svolgerà dal 19 al 23 marzo a San Francisco.

Nelle scorse ore, hanno colto l'occasione per invitare tutte le persone "creative, appassionate e alla ricerca di nuove sfide" a far visita al loro stand, che sarà ubicato nella South Hall del Moscone Center. Ciò che ha attirato maggiormente la nostra attenzione, tuttavia, è la suggestiva immagine allegata al messaggio che potete ammirare in calce a questa notizia.

L'illustrazione in questione non ha nulla a che fare né con Limbo, né con Inside, pertanto è molto probabile che sia inerente al nuovo progetto in lavorazione annunciato più di un anno fa con un'altra immagine. Le due, non a caso, hanno in comune l'elemento glaciale.

Al momento, non siamo in possesso di nessun'altra informazione, per cui non possiamo far altro che attendere pazientemente ulteriori sviluppi. Vi terremo aggiornati al riguardo. Nella giornata di ieri, intanto, sono stati aperti i preordini della misteriosa Collector's Edition di Inside, venduta a ben 375 dollari e frutto della collaborazione tra iAm8Bit, Playdead e Real Doll.