I creatori di Pokemon GO collaborano con...le Nazioni Unite!

Niantic è ormai conosciuta in tutto il mondo grazie allo straordinario successo di Pokemon GO. Tuttavia, prima di collaborare con Game Freak, la Software House aveva già realizzato Ingress, mentre, ora, si appresta a collaborare con, addirittura, le Nazioni Unite.

Niantic ha infatti da poco annunciato una partnership peculiare quanto affascinante: gli autori di Pokemon Go lavoreranno infatti al fianco dell'Organizzazione Mondiale del Turismo, un'agenzia specializzata delle Nazioni Unite (UNWTO). A renderlo noto è la stessa Software House, che, sul proprio sito ufficiale, dichiara: "Niantic e UNWTO lavoreranno insieme per creare una varietà di modalità differenti con cui combinare turismo e tecnologie legate alla Realtà Aumentata, al fine di impegnare i giocatori con località del mondo reale utilizzando i giochi mobile di Niantic".



L'Organizzazione Mondiale del Turismo è un'organizzazione internazionale che svolge un ruolo importante nella promozione del turismo sostenibile e responsabile. Nella visione dell'Agenzia, "Niantic è pioniere nella realizzazione di esperienze su mobile legate al mondo reale che non solo motivano i giocatori a scoprire nuovi luoghi, ma li spingono anche ad apprezzare la cultura e la bellezza del mondo attorno a loro". Da parte sua, la Software House ha dichiarato di aver sempre voluto creare giochi in grado di favorire l'interazione sociale e l'esplorazione e, perciò, afferma: "Non vediamo l'ora di creare avventure completamente nuove per i nostri giocatori in collaborazione con l'UNWTO, per accrescere la consapevolezza intorno al tema del turismo responsabile".



Non sono ancora disponibili dettagli su come questa inusuale collaborazione si concretizzerà, ma, sicuramente, siamo curiosi di vedere cosa si inventerà questa volta Niantic!