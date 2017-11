I Dallas Cowboys acquistano una quota maggioritaria dei CompLexity Gaming

Negli Stati Uniti non si ferma la febbre da. Altri importanti investitori stanno entrando nel circuito competitivo., il proprietario dei, leggendaria franchigia della NFL, e il magnate del settore immobiliarehanno annunciato l'acquisizione di una quota di maggioranza nel team eSports

Come organizzazione, i CompLexity sono dei veterani del settore, con una storia che parte addirittura dal lontano 2003 e ha condotto alla conquista di oltre 130 titoli in giochi diversi. Acquisendo una quota estremamente importante dei CompLexity, i Dallas Cowboys possono ora vantare il secondo investimento più elevato del circuito. I CompLexity, attualmente, possiedono team attivi in CS: GO, DOTA2, Hearthstone e GWENT, così come un forte gruppo di streamer di successo.

I termini completi dell'accordo non sono ovviamente stati pubblicati ma sembra che Jason Lake, amministratore delegato di CompLexity, rimarrà al suo posto e manterrà una quota di minoranza nell'organizzazione. Il co-fondatore Jason Bass cederà la quota della società e lascerà l'organizzazione.

L'accordo vedrà anche la squadra spostarsi presso le strutture dei Dallas Cowboys, a Frisco, in Texas. Inizieranno anche i lavori per la costruzione di un "centro operativo di ultima generazione", con studi di produzione e centri di formazione, in cui si baserà l'attività di CompLexity.

Jerry Jones, proprietario dei Dallas Cowboys ha dichiarato: "La crescita del gaming professionale è incredibilmente significativa. Siamo orgogliosi di entrare in questo framework con John Goff e un'icona del settore come Jason Lake. Con i nostri stadi, il nostro personale, la nostra esperienza e la nostra conoscenza dello sport professionale, sono sicuro che le nostre risorse continueranno a far crescere i CompLexity negli anni a venire ".

L'annuncio completo può essere letto sul sito di CompLexity Gaming.