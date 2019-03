I dataminer di The Division 2 scoprono gli obiettivi del primo Raid

Mentre prosegue la campagna social di chi chiede a Ubisoft di poter accarezzare i cani di The Division 2, i dataminer dello sparatutto free roaming di Massive Entertainment si tuffano tra le righe di codice più nascoste per andare a caccia di informazioni su Dark Hours, il primo Raid a otto giocatori.

Secondo quanto scoperto dal programmatore dilettante conosciuto su Reddit con il nome di battaglia di Kevindavid40, la prima attività di alto livello prevista nel primo dei tanti aggiornamenti gratuiti che contraddistingueranno il supporto post-lancio di The Division 2 avrà una struttura simile alle Incursioni di Destiny 2 e, ovviamente, ai Raid del primo capitolo della serie TPS di Ubisoft.

In base alle informazioni estrapolate dal dataminer, la missione Dark Hours ci porterà ad Arlington a fare la spola tra gli hangar dell'aeroporto Ronald Reagan di Washington e l'area turistica adiacente al Memorial Bridge. Quanto alle attività da svolgere, gli obiettivi da portare a termine nel corso del Raid dovrebbero essere i seguenti:

Sopravvivi all'assalto al ponte

Trova le coordinate GPS rubate

Proteggi l'agente designato del tuo team

Conferma l'uccisione del Tenente in seconda

Rendezvous con la tua squadra nel luogo designato

Sopravvivi all'attacco di oscuramento

Trova il codice di attivazione

Estrai la tua squadra in sicurezza

Dividi le squadre e aggira il bersaglio

Ferma il convoglio prima che lasci la pista

Prendi il controllo dei bombardieri

Nell'attesa di ricevere ulteriori informazioni su questo Raid a otto giocatori, vi lasciamo alla Guida di Gabriele Ferrara con degli utili suggerimenti per esplorare "in sicurezza" la Washington di The Division 2.