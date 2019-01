I Dev-Kit di PlayStation 5 sono in circolazione, Sony ha altri giochi in cantiere per PS4?

Secondo quanto riportato dall'analista Daniel Ahmad (conosciuto come ZhugeEx su Twitter e ResetERA) gli studi interni di Sony Interactive Entertainment sarebbero già da tempo in possesso dei dev kit di PlayStation 5, inoltre all'interno della compagnia si mormora sulla piattaforma di destinazione di due giochi non ancora annunciati.

Ahmad fa sapere che "i kit di sviluppo di PS5 sono già in circolazione e ho sentito cose molto positive in merito, tuttavia non mi aspetterei informazioni nell'immediato entro breve tempo." L'analista poi si sbilancia sul 2019 di Sony: "il 2019 sarà decisamente florido per PlayStation 4 grazie all'arrivo di ottimi software di terze parti, la lineup per la prima metà dell'anno è già stata stabilita mentre per la seconda parte ci sono ancora molte uscite da stabilire."

L'analista continua rivelando che "Sony ha in mente di sviluppare altri due giochi per PS4 non ancora annunciati, non si tratterà di nuove IP ma posso dirvi che ci sono state importanti discussioni sul rendere questi titoli Cross-Gen o interamente Next-Gen, spostando lo sviluppo su PS5. In generale, gli studi interni di Sony in questo momento hanno il massimo focus su PlayStation 5, è ancora presto per parlarne ma immagino che le prime voci arriveranno a marzo, durante la GDC."

Secondo numerose voci, Sony potrebbe presentare PS5 nel 2019 durante uno speciale evento che potrebbe tenersi a ridosso dell'E3 (fiera a cui l'azienda non parteciperà), con uscita prevista per il 2020, al momento però si tratta solamente di rumor non confermati.