I dieci videogiochi più venduti su Amazon nel 2017: Super Mario Odyssey al primo posto

ha pubblicato la classifica dei dieci videogiochi più venduti dell'anno, almeno per quanto riguarda la divisione americana del celebre sito di eCommerce. Al primo posto troviamo, seguito daper Switch.

Videogiochi più venduti su Amazon nel 2017

Un podio interamente dominato da Nintendo, la casa di Kyoto occupa in realtà buona parte della Top 10 grazie anche a Splatoon 2, Pokemon Ultrasole e Ultraluna e The Legend of Zelda Breath of the Wild per Wii U. Solo due i titoli non Nintendo presenti in classifica, ovvero Horizon Zero Dawn e Call of Duty WWII.

Da segnalare anche l'ottimo riscontro ottenuto da Switch (329.99 euro su Amazon), la console ottima infatti l'ottava posizione della classifica relativa ai prodotti videoludici più venduti dell'anno, la prima in assoluto limitatamente all'hardware. Un 2017 davvero positivo per Nintendo, non trovate?