I DLC di One Piece World Seeker hanno ora una Finestra di Lancio ufficiale

One Piece World Seeker, Titolo open-world dedicato alla nota opera originatasi dalle matite di Eiichiro Oda, è ormai disponibile su Playstation 4, Xbox One e PC, ma nuovi contenuti sono in arrivo.

Bandai Namco ha infatti confermato che i possessori del Season Pass del Gioco potranno accedere a tre nuovi contenuti aggiuntivi nel corso del prossimi mesi del 2019. Nello specifico, questi metteranno a disposizione diversi novità, tra cui nuove aree. In totale, i DLC di One piece World Seeker saranno tre e verranno resi disponibili dal Team di Sviluppo secondo le seguenti tempistiche:

Primo Episodio Aggiuntivo: Estate 2019.

Secondo Episodio Aggiuntivo: Autunno 2019.

Terzo Episodio Aggiuntivo: Inverno 2019.

Non sono ad ora disponibili, oltre alle finestre di lancio, anche delle date di pubblicazione precise: ulteriori dettagli saranno probabilmente condivisi da Bandai Namco nel corso dei prossimi mesi. Gli episodi aggiuntivi potranno essere acquistati anche singolarmente in Giappone, al prezzo di 1.000 Yen, mentre non è ancora stato ufficializzato un prezzo per il mercato occidentale.



In chiusura, ricordiamo a Lettori e Lettrici che Bandai Namco ha recentemente annunciato anche la prossima pubblicazione di alcuni aggiornamenti gratuiti di One Piece World Seeker, i quali dovrebbero introdurre in-game interessanti novità, tra cui una modalità fotografica e le Missioni Sfida.