I DLC più scaricati da Playstation Store in Europa nel 2018?Ecco i primi 20 in classifica!

Per celebrare l'inizio del 2019, Sony ha pubblicato alcune interessanti classifiche di vendita inerenti al Playstation Store. Tramite i dati forniti è possibile avere un quadro interessante di quelle che sono state le preferenze videoludiche che hanno caratterizzato il 2018 dei videogiocatori Europei.

Dopo avervi presentato le liste dei giochi per Playstation 4 e per Playstation VR più scaricati in Europa nel corso del 2018, chiudiamo questa carrellata relativa all'annata videoludica appena conclusasi con una classifica che presenta i 20 DLC più acquistati su Playstation Store in Europa. Eccola di seguito:

Fortnite Battle Royale – Starter Pack Fortnite Battle Royale – The Ace Pack Fortnite Battle Royale – Wingman Starter Pack Fortnite Battle Royale – The Summit Striker Pack Fortnite – Standard Founder’s Pack Fortnite – Frozen Legends Pack Fortnite – Deluxe Founder’s Pack Call of Duty: WWII – The Resistance: DLC Pack 1 Horizon Zero Dawn – The Frozen Wilds Marvel’s Spider-Man – The City that Never Sleeps Destiny 2 – Expansion Pass Fortnite Battle Royale – Deep Freeze Bundle Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Year 3 Pass Rocket League – Fast & Furious ’99 Nissan Skyline GT-R R34 Assassin’s Creed Origins – The Hidden Ones Destiny 2 – Forsaken Rocket League – Batman v Superman: Dawn of Justice Car Pack Rocket League – DC Super Heroes DLC Pack Call of Duty: WWII – The War Machine: DLC Pack 2 GTA Online – Criminal Enterprise Starter Pack

Sicuramente impressionante è il risultato ottenuto da Fortnite, che non solo conquista l'intero podio, ma, addirittura, tutte le prime sette posizioni della classifica! Decisamente ben rappresentato è anche Rocket League, che riesce ad occupare tre posizioni. Non mancano inoltre nella classifica anche Titoli quali Destiny 2, con l'espansione I Rinnegati, Horizon: Zero Dawn, con The Frozen Wilds o Marvel's Spider-Man. Due posizioni infine anche per Call of Duty: WW II, che conquista la posizione 8 e 19.

Cosa ne pensate di questa classifica, avete acquistato numerosi DLC nel corso del 2018?