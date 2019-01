I draghi arriveranno presto in Fortnite? Ecco cosa ne pensa Ninja

Come riportato nelle scorse ore, recentemente su Fortnite sono state trovate alcune uova giganti e i giocatori affermano di aver sentito degli strani versi a Picco Polare, apparentemente dei ruggiti... di drago! Ma cosa ne pensa Ninja?

"Si tratta di un nuovo oggetto mitologico, è chiaro! Sarà un drago con 5.000 PV, sarà fortissimo!", queste le parole pronunciate da Ninja durante un recente livestream, non è chiaro però se la sua sia stata una affermazione sincera oppure un semplice parere personale. Dato il suo ruolo, lo streamer sembra avere tutte le carte in regola per conoscere in anticipo i piani di Epic Games...

Ninja ha chiuso il 2018 con dieci milioni di dollari incassati, 12 milioni di iscritti al suo canale Twitch e ben 400 milioni di visualizzazioni, si tratta ormai di una personalità fortemente legata all'universo di Fortnite è rispettata dalla community, che vede in lui una voce autorevole che possa fare da megafono tra le richieste dei giocatori e le esigenze di Epic Games.