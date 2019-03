I Draghi saranno i protagonisti della nuova Stagione di Apex Legends?

Secondo una consistente fetta di appassionati di Apex Legends, la Stagione 1 è troppo povera di contenuti e di novità. I vertici di Respawn hanno però fatto sapere di avere in serbo delle grandi sorprese e una di esse potrebbe riguardare l'avvento dei Draghi!

Sulla scorta delle ultime operazioni condotte dai dataminer di Apex Legends, sembrerebbe infatti che gli autori statunitensi capitanati da Vince Zampella si stiano preparando per invadere la mappa di Kings Canyon di poderosi esseri alati dall'inconfondibile forma di Draghi.

Parallelamente alle attività di dataming, sui principali social e forum dedicati al nuovo fenomeno videoludico di EA si moltiplicano le segnalazioni di chi afferma di essere stato "importunato" durante la propria sessione di gioco dall'apparizione in cielo di un vero e proprio stormo di draghi.

Qualora risultassero veritiere, queste segnalazioni confermerebbero le indiscrezioni collegate alle attività dei dataminer dell'ultimo aggiornamento di Apex Legends e darebbero un senso alla presenza, tra i biomi di Canyon dei Re, dei mastodontici fossili che imperlano il paesaggio.

La lotta senza esclusione di colpi tra le Leggende dell'FPS di Respawn, quindi, potrebbe essere presto arricchita dallo scontro tra i Titani di Titanfall e questi misteriosi Draghi? Nell'attesa di scoprire cosa bolle in pentola, ricordiamo a tutti i cultori di sparatutto multiplayer che Apex Legends è da poco entrato nella sua prima Stagione su PC, PlayStation 4 e Xbox One: su queste pagine potete ammirare il trailer di lancio della Season 1 confezionato per l'occasione dalla sussidiaria americana di Electronic Arts.