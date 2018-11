I fratelli Russo ai The Game Awards: in arrivo nuove informazioni su The Avengers Project?

E' da parecchio tempo ormai che si parla di The Avengers Project, un nuovo progetto videoludico legato a I Vendicatori di casa Marvel. Che i The Game Awards possano essere l'occasione per saperne finalmente di più?

A suggerire questa ipotesi sono l'account Twitter ufficiale dei The Game Awards e del loro presentatore, Geoff Keighley. Come potete vedere in calce, infatti, entrambi hanno pubblicato un cinguettio con cui rendono noto che all'evento saranno presenti i fratelli Joe ed Anthony Russo, registi di Avengers: Infinity War ed Avengers 4. La presenza dei due personaggi ha immediatamente scatenato la Community videoludica, che l'ha interpretata come un possibile indizio di un imminente reveal di The Avengers Project.

A essere onesti, gli indizi in merito non sembrano mancare. Solo pochi giorni fa, sul sito ufficiale di Crystal Dynamics, ha fatto la sua comparsa una pagina interamente dedicata all'attesissimo The Avengers Project. Al suo interno viene confermata la collaborazione tra una serie di partner d'eccezione: Square Enix, Eidos Montreal, Crystal Dynamics e, ovviamente, Marvel. All'interno della scheda, come prevedibile, non viene riportata alcuna data d'uscita. Tuttavia si sottolinea come nel progetto saranno presenti i personaggi, gli ambienti e gli avvenimenti più iconici del franchise. Il gioco proporrà una storia inedita e punta a creare "un universo in cui i videogiocatori potranno giocare per gli anni a venire". Il progetto, che sembra decisamente ambizioso, non è mai stato mostrato al pubblico. Che la notte fra il 6 e il 7 dicembre possa essere la volta buona? Ad ora non ci sono conferme ufficiali. Voi cosa ne pensate?