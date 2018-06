I Game Awards 2018 si terranno il prossimo 6 dicembre

Mancano ancora diversi mesi ai prossimi Game Awards 2018, tuttavia i grandi eventi vanno pianificati con largo anticipo. Lo sa bene il presentatore e organizzatore dello show Geoff Keighley, che quest’oggi su Twitter ha annunciato la data della prossima edizione.

Tramite un post sul profilo Twitter ufficiale, Geoff Keighley ha rivelato che i Game Awards 2018 si terranno il 6 dicembre. Dopo l’ultima edizione è lecito aspettarsi anche quest’anno uno show ricco di annunci e anteprime mondiali. Ricordiamo, infatti, che durante i Game Awards 2017 (seguiti in diretta streaming da oltre 11 milioni di spettatori in tutto il mondo) sono stati rivelati Bayonetta 3, SoulCalibur 6, In the Valley of Gods, World War Z, Witchfire e il nuovo progetto di From Software (conosciuto momentaneamente come Shadows Die Twice), e sono stati mostrati trailer inediti di Death Stranding, Dreams, Metro Exodus, The Legend of Zelda Breath of the Wild - La Ballata dei Campioni e A Way Out, solo per citarne alcuni. Fra i titoli più incensati del'edizione 2017 troviamo The Legend of Zelda Breath of the Wild, vincitore del premio come miglior gioco dell’anno, action/adventure e game direction, e Hellblade Senua’s Sacrifice e Cuphead, che sono riusciti ad aggiudicarsi ben tre statuette a testa.