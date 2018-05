I giganti di Attack on Titan invaderanno l'MMO Tera nelle prossime settimane

Se siete fan dell'anime Attack on Titan ed uno dei vostri MMO preferiti è Tera, nelle prossime settimane potrete unire queste due passioni in una sola unica cosa. Gli sviluppatori del team Bluehole Studio ed il publisher En Masse Entertainment hanno infatti stretto una nuova partnership con Hajime Isayama e Kodansha.

Grazie all'accordo, a partire dal 15 maggio il popolare MMO ospiterà dei contenuti ispirati all'anime: nuove emote e nuovi outfit provenienti direttamente dal mondo di Eren Jaeger e dei suoi compagni di squadra, oltre ad altre aggiunte non ancora annunciate.

Ognuno di questi contenuti sarà acquistabile nello store del gioco, ma al momento mancano i dettagli sui prezzi effettivi a cui verranno venduti; inoltre saranno disponibili solamente per due settimane, fino al 29 maggio.

Sfortunatamente questo evento cross-over avrà luogo solo su PC: le versioni PS4 ed Xbox One di Tera verranno tagliate fuori dall'iniziativa, ed al momento non sappiamo se le console la ospiteranno in futuro. Una decisione forse dettata dal fatto che il gioco è uscito solamente all'inizio del mese scorso sulle macchine di Microsoft e Sony, ed i tempi potrebbero non essere ancora maturi.

Voi cosa ne pensate di questa nuova iniziativa? Su quale piattaforma giocate a Tera, PC, PS4 o Xbox One?