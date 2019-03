I giocatori di Apex Legends stanno già usando le nuove pedane in maniera creativa

Come un fulmine a ciel sereno, sulla mappa di Apex Legends sono apparse delle pedane (ilaunch pad) che permettono ai giocatori di saltare in alto e raggiungere in un batter d'occhio delle posizioni di vantaggio.

Secondo alcuni rappresentano un antipasto alle portate vere e proprie, che saranno rappresentate dalla Stagione 1, dal primo battle pass e dalla nuova leggenda Octane. Nell'attesa che Respawn Entertainment decida di svelare i suoi piani al riguardo, la comunità di Apex Legends sembra essersi già adattata ai nuovi launch pad, inventando dei modi originali di utilizzarla con personaggi come Wraith e Pathfinder, due delle migliori scelte per coloro che preferiscono muoversi in maniera rapida sul campo di battaglia.

Esattamente come succede in Portal, i personaggi che entrano nella Porta interdimensionale di Wraith conservano il loro momentum. Dei giocatori, come potete vedere in una clip condivisa su Reddit (trovate il link in calce a questa notizia) hanno quindi sfruttato quest'opportunità piazzando l'Ultimate della ragazza proprio vicino al launch pad, in modo da riuscire a saltare in alto anche ad enormi distanze. In aggiunta, l'hanno anche accoppiata ad una Zipline di Pathfinder, per muoversi ancora più rapidamente. Quest'ultimo, una volta sbalzato in aria, può anche sfruttare la sua abilità Rampino per raggiungere in un batter d'occhio punti sopraelevati o lontani. In sostanza, i giocatori più abili e con la giusta formazione possono sfruttare questi launch pad per diventare davvero difficili da colpire.