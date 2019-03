I giocatori passano su Xbox LIVE 4.28 miliardi di ore al mese

Direttamente dalla GDC di San Francisco, Bill Schiefelbein di Microsoft ha svelato alcuni dati relativi ad Xbox LIVE, la piattaforma Microsoft estesa non solo a Xbox One ma anche a PC e piattaforme mobile.

Ogni mese i 64 milioni di utenti registrati al servizio (dato che include sia i membri Xbox LIVE Gold che i clienti Silver) passano 4.28 miliardi di ore su Xbox LIVE, impressionante anche il numero delle Party Chat aperto mensilmente, pari a 736 milioni. Ad oggi Xbox LIVE è una delle community gaming più attive in assoluto insieme a quelle di Steam, PlayStation Network, Battle.net ed Epic Games, che con Fortnite ha raggiunto i 250 milioni di utenti.

I numeri sembrano inoltre destinati a crescere ulteriormente con l'arrivo di Xbox LIVE su Nintendo Switch, Cuphead (in arrivo il 18 aprile) sarà il primo gioco per la console ibrida a integrare il supporto per le principali funzionalità LIVE e altri titoli Microsoft verranno pubblicati più avanti. La casa di Redmond inoltre sta lavorando per espandere la sua infrastruttura di rete ed i servizi digitali come Xbox Game Pass, che tanto successo ha riscosso negli ultimi mesi