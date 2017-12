I giochi dei Transformers e The Legend of Korra rimossi da Steam e PlayStation Store

Nelle scorse ore,ha rimosso dae daltutti i giochi appartenenti alla serie dei, tra cui War for Cybertron, Fall of Cybertron, Rise of the Dark Spark e il più recente Transformers Devastation , e The Legend of Korra

Tutti i giochi risultano invece ancora disponibili su Xbox Marketplace dove, tra l'altro, sono anche proposti in forte sconto. Non sono ancora chiari i motivi che hanno spinto Activision a rimuovere tutti questi giochi dalle piattaforme digitali sopra menzionate, dal momento che la compagnia americana non ha ancora rilasciato una dichiarazione ufficiale. Possiamo ipotizzare, tuttavia, che sia sorto qualche problema con le licenze oppure che siano scadute.

Un loro ritorno non è del tutto escluso, come già accaduto altre volte in passato con titoli come Marvel Ultimate Alliance. In ogni caso, se la vostra intenzione era quella di recuperarli nei Saldi Invernali di Steam iniziati due giorni va, dovrete necessariamente cambiare i vostri piani.