I giochi multipiattaforma più attesi del 2019 in un Video (Seconda Parte)

Dopo avervi offerto la prima parte del nostro Video Speciale in due atti dedicato ai videogiochi multipiattaforma più attesi del 2019, riprendiamo il discorso da dove l'abbiamo lasciato con questa nuova analisi incentrata sui titoli più promettenti che vedranno la luce nel corso dei prossimi mesi.

L'altalena di emozioni provocata dai crescenti rumor sulla next-gen e dalla spasmodica attesa per l'annuncio di PS5 e Xbox Scarlett sarà infatti mitigata dal lancio di videogiochi multipiattaforma del calibro di Wolfenstein Youngblood, The Outer Worlds, Dying Light 2, Man of Medan, Tropico 6, Wasteland 3 e The Surge 2.



La vulcanica scena indipendente proverà a rispondere con progetti estremamente interessanti come Ancestors The Humankind Odyssey, Tunic, Streets of Rage 2, Sable e World War Z, sullo sfondo delle immancabili indiscrezioni su Cyberpunk 2077, The Avengers Project, Beyond Good and Evil 2, Skull and Bones e Star Wars Jedi Fallen Order che promettono (o minacciano?) di accompagnarci per tutto il 2019.



Sebbene alcune date riportate siano ancora incerte, e qualche titolo in elenco potrebbe non vedere la luce nel corso dell’anno, i prossimi mesi sapranno soddisfare le aspettative di qualunque giocatore grazie ad un’offerta sempre corposa e ben diversificata.



Se vi rimane qualche pop-corn dopo esservi gustati questa analisi, per chi desidera approfondire l'argomento su queste pagine potete sempre recuperare i nostri articoli e Video Speciali sui giochi più attesi del 2019 per PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch.