I giochi multipiattaforma più attesi del 2019 in un Video (Prima Parte)

Nei giorni scorsi abbiamo passato in rassegna le più promettenti esclusive in arrivo su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Questa tipologia di titoli contribuiscono a plasmare l'identità e ad aumentare il prestigio di ogni singola piattaforma, ma non sono certamente gli unici in arrivo.

Accanto alle esclusive, ci sono anche innumerevoli titoli multipiattaforma, d'ogni tipologia e genere, pronti a contendersi l'attenzione dei videogiocatori. Si comincia subito con il botto a gennaio, con il remake di Resident Evil 2, ad oggi uno dei capitoli più amati in assoluto della serie horror, e Kingdom Hearts 3, atteso dai fan della serie da oltre 12 anni. Febbraio sarà ancor più ricco! Nel giro di pochi giorni approderanno sugli scaffali fisici e digitali Metro Exodus, Far Cry New Dawn, Anthem e DiRT Rally 2.0 e Monster Energy Supercross - The Official Videogame 2. A marzo toccherà invece a Devil May Cry 5, Tom Clancy's The Division 2 e Sekiro: Shadows Die Twice.

Come avrete sicuramente già capito, il 2019 si preannuncia come un'annata spettacolare. Abbiamo provato a fare il punto della situazione passando i rassegna i principali titoli multipiattaforma previsti nei prossimi 12 mesi, ma sono così tanti che abbiamo dovuto dividere il nostro Video Speciale in due: la prima parte, la trovate in apertura di notizia. Attendiamo i vostri commenti: fateci sapere qual è il gioco che attendete più di tutti!