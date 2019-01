I giochi Nintendo Switch e 3DS sono ora in vendita anche su Humble Store

Nintendo apre alla vendita dei suoi giochi su store esterni: i titoli della casa di Kyoto per Switch e 3DS sono ora disponibili per l'acquisto anche su Humble Store, purtroppo solamente negli Stati Uniti.

In passato Humble Bundle ha offerto alcuni pacchetti di giochi targati Nintendo, adesso le due compagnie hanno stretto una partnership che permette a Humble Store di vendere giochi per Switch e 3DS. In caso di acquisto si riceverà un codice da riscattare sul Nintendo eShop, si tratta però di una buona notizia che potrebbe portare in futuro a godere di sconti più vantaggiosi tramite i saldi di Humble Store.

Allo stato attuale il servizio è disponibile esclusivamente negli USA, provando ad acquistare un gioco utilizzando una VPN riceveremo una chiave attivabile solamente tramite account Nintendo eShop americano. Non sappiamo se l'iniziativa verrà estesa anche all'Europa in futuro, restiamo in attesa di saperne di più.