I giochi per PlayStation VR più attesi del 2019 in un Video

L'anno di PlayStation VR che sta per giungere al termine è stato all'insegna delle grandi esclusive. Il visore per la Realtà Virtuale di Sony ha accolto titoli del calibro di Astro Bot: Rescue Mission e Firewall: Zero Hour, ma non temete: il 2019 si preannuncia altrettanto ricco!

Tra i giochi più attesi segnaliamo Star Child, promettente metroidvania 2.5D di Playful che ha catturato l'attenzione di tutti i possessori del visore Sony con la demo disponibile sul PS Store, e Blood & Truth, nuovo sparatutto di SCE London Studio che riprende le ottime intuizioni di The London Heist. Degni di nota anche Wolfenstein Cyberpilot, spin-off del celebre FPS nel quale B.J. Blazkowicz dovrà hackerare le diaboliche macchine dei Nazisti e usarle a proprio vantaggio in combattimento. I giocatori in attesa di Kingdom Hearts 3 potranno ripassare le vicende dei capitoli passati grazie a Kingdom Hearts VR Experience, che proporrà una serie di video musicali interattivi.

Sono davvero tanti i titoli intriganti e le potenziali sorprese in arrivo nel 2019, per cui abbiamo deciso di passare in rassegna i più interessanti nel Video Speciale che potete visionare in apertura di notizia. Come sempre, aspettiamo i vostri pareri nella sezione dei commenti: qual è il titolo che attendete con maggiore impazienza?