I giochi più venduti in Giappone nel 2018 sono quasi tutte esclusive Switch

Anche il 2018 si è rivelato un anno particolarmente favorevole per Nintendo Switch dal punto di vista delle vendite, sia hardware che software. In particolare in Giappone, dove la Grande N gioca in casa e si è imposta nuovamente come leader del mercato.

È infatti stata diffusa online una classifica dei giochi più venduti dell'anno nel Paese del Sol Levante, e scorrendo i titoli è possibile notare che si tratta praticamente soltanto di esclusive Nintendo.

La classifica, come vi riportiamo di seguito, vede come videogame più venduto dell'anno l'apprezzatissimo Super Smash Bros. Ultimate, e ha come unico "intruso" non disponibile sulla console ibrida di Nintendo, Monster Hunter World, e Minecraft, che non è un'esclusiva della casa di Kyoto.

Continua dunque il periodo d'oro per Nintendo, che ora vede il traguardo dei 20 milioni di pezzi venduti entro l'anno fiscale non più come una chimera irraggiungibile, ma come una possibilità concreta.