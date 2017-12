I giochi PlayStation 4 hanno conquistato il 50% del mercato britannico nel 2017

Fine anno, tempo di classifiche: secondo i dati diffusi da GFK Chart-Track e UKIE, ildei giochi retail venduti in Inghilterra nel 2017 sono per PlayStation 4, a seguire Xbox One con una quota di mercato pari a

PlayStation 4 supera così il precedente record della prima storica console Sony, ottenuto nel 1998, quando la piattaforma riuscì a conquistare il 47.9% del mercato inglese. Il gioco più venduto dell'anno è stato Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, tra i titoli che hanno dominato le classifiche UK trovano spazio anche Persona 5, Gran Turismo Sport, Horizon Zero Dawn, WipEout Omega Collection e Uncharted L'Eredità Perduta.

GFK e UKIE fanno sapere che i giochi PlayStation hanno occupato il vertice delle classifiche per quindici settimane complessive, un risultato che non si registrava dal 2009, in pieno boom di Wii e Wii Fit.