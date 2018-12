I giochi PlayStation Classic girano meglio su... SNES Mini!

PlayStation Classic è arrivata nei negozi da qualche giorno, purtroppo non senza qualche criticità come il mancato supporto per i 60 Hz su alcuni titoli (tra cui Resident Evil Director's Cut e Tekken 3) e in generale una qualità dell'emulazione non sempre impeccabile.

Ma sarà un problema dell'emulatore oppure della mancata ottimizzazione del mini hardware? Lo YouTuber 8 Bit Flashback ha provato a scoprirlo con un curioso esperimento: tramite un hack ha installato PCSX ReArmed (software open source alla base dell'OS di PlayStation Classic) su SNES Mini, con l'aggiunta di RetroArch. Il risultato? Alcuni titoli come Ridge Racer Type 4 e Tekken 3 girano meglio su Super Nintendo Mini rispetto a PS Classic.

Potete vedere il video in apertura della notizia, trattandosi di un hack illegale vi sconsigliamo caldamente di procedere con un simile test sui vostri hardware, la notizia è stata riportata solamente per dovere di cronaca.