I giovani giocatori trascorrono sempre più tempo come spettatori: boom dello streaming

Un nuovo rapporto disuggerisce che i giocatori di età compresa tra itrascorrono più tempo a guardare gli altri giocare ai videogiochi piuttosto che a guardare gli sport tradizionali.

Le informazioni contenute nel rapporto sono state raccolte da campioni di consumatori in Francia, Germania, Giappone, Corea del Sud, Regno Unito e Stati Uniti. Un totale di 3.000 risposte sono state raccolte dal 12 al 14 gennaio 2018 ed elaborate ora.

Gli spettatori, secondo quanto rilevato, trascorrono in media tre ore e venticinque minuti ogni settimana guardando gli altri giocatori giocare ai videogiochi su servizi di streaming come Twitch, evidenzia il rapporto.

È "quasi un'ora" più degli spettatori che guardano gli sport tradizionali, secondo Limelight Network.

Il rapporto tiene ovviamente in considerazione sia gli streaming personali che i tornei esport. I giocatori sudcoreani e giapponesi sono i più interessati a guardare i videogiochi in streaming, con quasi l'80% degli intervistati che li guarda con frequenza settimanale.

Quasi la metà (48%) guarda gli streamer che giocano ai videogiochi per almeno un'ora ogni settimana. Guardare gli altri giocare ai videogiochi è un buon modo per tenersi aggiornati su determinate strategie e capire come i giocatori professionisti giocano ai rispettivi titoli.

Limelight Network ha anche evidenziato che molti giocatori pensano che l'esport sia una carriera fattibile; un terzo di tutti i giocatori tra i 18 e i 25 anni abbandonerebbe il proprio lavoro per diventare un giocatore professionista.

La percentuale è il più alta nel Regno Unito, "dove il 42% dei giocatori vuole diventare professionista", dice lo studio. Tutto questo è dovuto al fatto che la popolarità degli esport è in aumento, con i giocatori che li seguono esattamente come avrebbero fatto con gli sport tradizionali.