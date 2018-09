I GLAAD Media Awards includono per la prima volta una categoria dedicata ai videogiochi

Come segnalato da DualShockers, la nuova edizione del Gay and Lesbian Alliance Against Defamation (GLAAD) Media Awards ospiterà per la prima volta una categoria di premiazione dedicata ai videogiochi.

I GLAAD Media Awards sono dei premi annuali, creati nel 1990, assegnati alle persone e alle produzioni di intrattenimento che hanno contribuito a diffondere un'immagine più veritiera e accurata della comunità LGBT (sigla utilizzata come termine collettivo per riferirsi a persone Lesbiche, Gay, Bisessuali e Transgender).

La categoria videoludica è riservata ai giochi che contengono temi riconducibili alla comunità LGBT, e che siano stati pubblicati entro il 31 dicembre 2018. La nuova edizione dei GLAAD Media Awards si terrà il prossimo anno coprendo una vasta gamma di produzioni, tra cui documentari, serie comedy, talk show e altro ancora.

Cosa ne pensate di questa iniziativa?